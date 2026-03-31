この本の初版は１９８２年で、主に歴史書に書かれた天文現象に興味を持った好事家が手にした、ごく地味な本であった。ところが、最近ＳＮＳへの投稿がきっかけで人気が出てベストセラーになったという。何度もお世話になった者として、ご同慶の至りである。本書の著者の斉藤国治氏は、現役時代は太陽観測に従事した天文学者で、退職後に趣味のパソコンを駆使して、古今東西の文献に記録された天文現象が事実かどうかを検証する