冴えない自分に嫌気がさしたら、「どうにかしてイイ女に生まれ変わりたい」と思うもの。世の女性たちは、いったいどのようなことをがんばろうと考えているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「イイ女に生まれ変わるため、『ここを変えよう』と思っていること」をご紹介します。【１】ダイエットしてくびれを手に入れよう「スタイルさえよければ顔はメイクでごまかせる（笑）」（