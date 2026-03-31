世界の音楽シーンでK-POPの地位を確立してきた最高峰のグローバルK-POP授賞式「MAMA AWARDS」を運営するCJ ENMは、2026年の開催日程と場所を決定した。「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日（金）と21日（土）の2日間、日本の京セラドーム大阪で開催される。【画像】カメラが落下…「MAMA」で放送事故30年近くにわたり蓄積してきたMnetならではの制作ノウハウを基盤に、単なる授賞式を超えてK-POP の神髄を詰め込んだ「MAMA AWARDS」