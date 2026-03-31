JR西日本 瀬戸大橋線で強風が見込まれるため、JR西日本は31日、以下の区間で運転を取り止めます。快速マリンライナー号は、一部列車を除き、岡山駅から児島駅間で折り返し運転を行います。（31日午前6時現在） 【快速マリンライナー】 《岡山➡高松方面》 ・「マリンライナー19号」（岡山9:54発）～「マリンライナー39号」（岡山14：42発）児島駅～高松駅間 ※児島行き