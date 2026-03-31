つくば万博の森40周年記念イベントで行われた自然観察会＝2025年11月（いずれも森林文化協会提供） 半世紀ちかくにわたって森林や地球環境の保全に取り組んでいる公益財団法人「森林文化協会」は、遺贈寄付の受け付けを始めました。 森林文化協会は朝日新聞社が創刊100周年を記念して1978年に設立しました。「山と木と人の共生」を基本理念としています。 主な活動としては、①つくば万博の森（茨城県つくば市）で森林を