トランプ米大統領が交渉相手と説明したイランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は３０日、ＳＮＳに「敵は自らの要望を『ニュース』と偽りながら、我々を脅す過ちを犯している。一撃には数倍の反撃がある」と投稿した。反米・保守強硬派のガリバフ氏は対米交渉の相手と取りざたされても認めず、一貫して米イスラエルを批判している。ガリバフ氏の側近は本紙に、米国との唯一の窓口は外務省で、「ガリバフ氏は直接連絡を取っ