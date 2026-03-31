お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。「これじゃダメだ」と思わされた人気コンビについて語った。同世代の芸人について語る中、太田は「さまぁ〜ずは伝説のコントで『美容室』っていうのがあって。くりぃむとかサンドウィッチマンみたいなのがみんなこれを見て、教科書みたいなのがあったんだよ。名作なの」と回想。事務所独立騒動でテレビ