「これだけ資産があれば老後は安心。家族に迷惑をかけることもないだろう」――このように考えている人は少なくありません。しかし実際には、「資産があるのに使えない」という事態に陥るケースも存在します。本記事では、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が、金融資産1億円を超える資産家にもかかわらず、その資産を使えずに家族が大きな壁に直面した事例をもとに、「老後資産管理」の落とし穴を考えます。資産1億円超・元