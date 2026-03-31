岡山県の卓球の競技力向上を目指して、元世代別日本代表監督らが強化組織を設立し、本格始動しました。 【写真を見る】岡山から世界を狙え「岡山ユース卓球アカデミー」が本格始動祢屋楓選手「金メダルを取れるような選手になりたい」 岡山市南区の卓球場で、中学生らが春休み返上で汗を流します。県内トップ選手の育成・強化を目指して発足した「岡山ユース卓球アカデミー」。この春、中学1～3