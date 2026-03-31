食品や日用品の価格が上がり、数年前よりも家計が圧迫されていると感じている人もいることでしょう。これまで買えていた物でも、価格が上がったことで断念するなど、生活にも影響が出ている場合も。一方でこんな意見もあります。ママスタコミュニティのあるママが投稿してくれました。『物価高で生活が苦しいと感じている人は、本当にいるの？私は特に生活が苦しいと思ったことはなくて……』「生活が苦しい」と感じる度合いは、