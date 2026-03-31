こんにちは、ガクミカ取材班で学生記者で福岡大学2年の「ミユナ」です！気になる企業へのインタビューを通して、社会人経験のない学生が仕事への理解を深める「企業探訪ログ」。今回は「西日本新聞プロダクツ」の編集制作本部で校閲部のグループリーダー、樽海麻里奈さんにお話を伺ってきました！みなさんは学校の授業で新聞を読む際、誤字や正しくない日本語表現がほとんどないと感じたことはありませんか。新聞は記者が記事を