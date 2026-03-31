〜2025年「倒産企業の財務データ分析」調査〜2025年に全国で倒産した企業のうち、7割（71.1％）を超える企業が倒産直前の最新期で債務超過だったことがわかった。2期前の前々期の61.8％から9.3ポイント上昇し、倒産に追い込まれるまで急速に財務内容が悪化していることを示している。また、最終赤字は、倒産企業が最新期で64.3％と6割を超えた一方、生存企業は26.3％にとどまり、収益悪化が倒産の大きな要因になっている。倒産