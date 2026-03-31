3月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より速報値で1.7％上昇しました。国による電気・ガスの補助金などの影響で2か月連続で2％を下回りました。東京23区の消費者物価指数は、3月中旬時点で変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が111.0となり、去年の同じ月と比べて1.7％上昇しました。▼コメ類が8.3％上昇したほか、▼コーヒー豆が62.4％、▼チョコレートが28.9％など食料の上昇が大きく寄与しま