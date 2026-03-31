JR東日本によりますと、中央線荻窪駅での人身事故のため、中央線快速と、中央・総武線各駅停車がいずれも上下線全線で運転を見合わせています。この事故の影響で、三鷹駅で入場規制中ということです。運転再開は午前10時30分ごろの見込みです。