アメリカによる石油などの禁輸措置で深刻な燃料不足となっているキューバに、10万トンの原油を積んだロシアのタンカーが到着しました。キューバ共産党の機関紙「グランマ」は30日、10万トンの原油を輸送するロシアのタンカーがキューバに到着したと報じました。今年1月にアメリカが科した禁輸措置以降、原油を乗せたタンカーがキューバに到着したのは初めてということです。キューバでは、国家の電力システムが完全に遮断するなど