政府は31日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、石油製品の安定供給の確保などに向け意見を交わしました。高市総理は赤沢経済産業大臣を重要物資安定確保担当大臣に任命し、赤沢大臣のもとにタスクフォースを設置して重要物資の安定供給を確保していく方針を明らかにしました。