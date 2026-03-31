阪急電鉄は午前4時52分頃に神戸市灘区の踏切で発生した人身事故により夙川駅～新開地駅間で運転を見合わせ夙川駅～大阪梅田駅間で折り返し運転を行っていましたが、午前7時頃から大阪梅田駅～神戸三宮駅間で運転を再開したということです。 神戸三宮駅～新開地駅間は引き続き運転を見合わせているということです。