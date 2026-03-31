声優・俳優の寺井らん（年齢非公表）が31日、自身のインスタグラムを更新。引退を発表した。「いつも応援してくださる皆様、そして支えてくださる関係者の皆様へ」と書き出した寺井。「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と伝えた。「これまで多くの作品や役柄に出会い、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。私を信じ、声優として起用