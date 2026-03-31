ヒップホップユニット「ジャパニーズマゲニーズ」が31日までに公式インスタグラムを更新。当面の間、活動を休止すると発表した。ストーリーズにアップした文書で「このたび、ジャパニーズマゲニーズはしばらくの間、活動を休止することとなりました」と報告。「突然のお知らせとなってしまい、いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。これまでたくさ