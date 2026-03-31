【モデルプレス＝2026/03/31】元乃木坂46の白石麻衣が、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品にプレミアムなみぎわさん役として出演。オリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱するミュージックビデオが、3月31日10時よりYouTubeサントリー公式チャンネルで公開される。【写真】白石麻衣「ちびまる子ちゃん」みぎわさん