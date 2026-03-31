会社の経理を、1人の従業員に担当させていないだろうか？ もしそうなら、その体制は危険かもしれない。経理担当の従業員が5年以上にわたり不正を行っていた裁判例がある。 不正行為は以下の通りだ。 自分の給与の水増し 商品券などを購入（100万円超） 会社のカードを使って自分の車に給油 裁判所は、これらの行為を認定し「約439万円を支払え」と命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹