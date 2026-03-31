鹿児島県内の海上はきょう31日、波が高く、海の便に欠航が出ています。 31日、欠航となっているのは、次の便です。 ▼種子屋久高速船の午前の一部の便 ▼甑島航路の「高速船甑島」の午前の第1便 ▼山川・根占航路の「フェリーなんきゅう」 ▼鹿児島・屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」 ▼屋久島町の「フェリー太陽Ⅱ」 ▼奄美航路の「フェリーきかい」 ▼瀬戸内町の「定期船せとなみ」 のい