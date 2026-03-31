【モデルプレス＝2026/03/31】2026年4月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。【写真】31歳元乃木坂センター「雰囲気違う」もっさりヘア×メガネの免許証写真◆映画（日本）：「少年と犬」ノワール小説の旗手として日本の文学界の先頭を走り続ける馳星周による、第163回直木賞を受賞したベストセラー小説を映画化した『少年と犬』を4月20日（月）から見放題独占配信。大切な人に会うために1匹の犬“多聞”が、西の