【モデルプレス＝2026/03/31】日向坂46が4月4日、5日に開催する「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」が、Leminoにて生配信されることがわかった。また、4月18日、19日にはリピート配信を実施する。【写真】日向坂46、丹生明里の代理センター務めたメンバー◆日向坂46「7回目のひな誕祭 」生配信決定このたび、日向坂46「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」の配信実施が決定。これまで歩ん