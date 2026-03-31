大きく分けると7つに分類される？！発達障害には、どんな種類がある？ 発達障害は大きくわけて７種類 発達障害の診断基準となっているのが、「アメリカ精神医学会（ＡＰＡ）」が定める『ＤＳＭ－５（精神疾患の診断・統計マニュアル）』です。これは、精神疾患の病名、診断基準、診断分類などをまとめたもので、世界基準となっているものです。 2013年に刊行された『ＤＳＭ－５』は、2022年に増補改訂版にあたる『