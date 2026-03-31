認知症の人は家族や自分のことすらわからなくなる…仮面舞踏会の世界とは 家族・知人・自分の顔も関係性も理解できない、仮面舞踏会の世界 ○エピソード 認知症のある夫に「私が誰かわかる？」と聞くと、「あー……あなたは姉さんだよね」と言われ、「長年連れ添ったのに……」とがっかりします。さらに時折、鏡に映る自分にブツブツ話しかけ、最後は怒りだしています。 【あるある行動】配偶者のことを忘れてしま