会社の運用次第で増額の可能性あり！退職金の年金受け取りのメリット 年金型で運用利益分がもらえる 運用次第で増額の可能性もある 先述の通り、一時金で退職金を受け取る方が退職所得控除を受けられるため、得する場合が多いことは事実ですが、年金での受け取りにもメリットはあります。年金受け取りにした場合は会社が退職金を運用してくれるため、運用利益分を上乗せして受け取ることもでき、運用実績次第では一時金受け取り