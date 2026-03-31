意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方 キャンディスティック 推奨年齢3～4ヵ月頃まであそび制作 ちゃみ 赤ちゃんが握りやすい、細くて小さいスティック。反射で握る動きを繰り返していくうちに、脳神経がつながって、意識的に握ることが上手になります。 この力が伸びる！ 把握反射で握ることを繰り返すうちに、意識的に握れるようになります。何度も握らせてあげま