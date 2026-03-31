トランプ米大統領対イラン軍事作戦終了させる用意、ホルムズ海峡閉鎖のままでも WSJによると、トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。 想定していた4週間～6週間というタイムラインを超えて紛争を長期化させることを懸念。