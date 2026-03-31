円売り・ドル売りトランプはホルムズ海峡閉鎖でもイラン軍事作戦終了示唆 トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。 同報道を受け有事のドル買い後退、円も下落。米株先物は急反発。