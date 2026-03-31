ＮＹ原油時間外トランプ報道で上げやや縮小供給懸念は消えず 東京時間09:52現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝105.16（+2.28+2.22%） トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。 原油先物は上げ幅をやや縮小しているが、ホルムズ海峡閉鎖の状態が続くなら供給懸念は消えず。