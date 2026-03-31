米株先物急反発、トランプがホルムズ海峡閉鎖でも軍事作戦終了示唆 東京時間09:56現在 ダウ平均先物JUN 26月限45689.00（+224.00+0.49%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6418.75（+30.50+0.48%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23242.50（+102.75+0.44%） トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。