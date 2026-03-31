米株価指数先物ダウ300ドル超高、トランプ発言受け急反発 東京時間09:58現在 ダウ平均先物JUN 26月限45758.00（+311.00+0.67%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6425.25（+37.00+0.58%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23270.75（+131.00+0.57%） トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。