女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）が３０日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１４・９％だったことが３１日、分かった。個人視聴率は８・３％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）前作「ばけばけ」初回は世帯１６・０％、個人８・７％でいずれも下回った。２７日に放送された「ばけばけ」の最終回は世帯１５・５％、個人８・４％。初回か