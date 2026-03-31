「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３０日、トロント）ロッキーズの菅野智之投手が移籍後初先発となるマウンドに上がり、五回途中１失点。勝利投手の権利まであと１死のところで降板した。初回から抜群の制球力を見せた菅野。二回にはブルージェイズ・岡本和真内野手と初対戦になり、雄たけびをあげながらの勝負。最後はフルカウントからのカットボールでバットに空を切らせ、空振り三振に仕留めた。１点リードの三回にはス