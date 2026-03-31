コスプレイヤー、DJなどとして活動するインフルエンサーりさまるが31日までにXを更新。卵巣嚢腫と診断され、手術を受けることを報告した。りさまるは「突然ですが、5／19に手術を受けることになりました。退院は5／23を予定しています」と報告。「原因は卵巣嚢腫で、先日突然の下腹部による激痛があり、翌日病院で検査したところ約10cmの腫瘍が見つかりました。私の場合は卵巣の周りに水が溜まるタイプで、卵巣嚢腫は『なる人はな