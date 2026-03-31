長射程ミサイルの配備で駐屯地の地元から要望が出ている住民説明会に関し、小泉進次郎防衛相は31日、「現時点で実施予定はないが要望を真摯に受け止め、実施時期を含め、装備品展示の在り方をしっかりと検討していきたい」と話した。