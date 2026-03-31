自衛隊による長射程ミサイルの配備開始に関し、小泉進次郎防衛相は31日の閣議後記者会見で「戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境に直面するわが国の抑止力、対処力を強化する上で極めて重要な取り組みだ」と述べた。