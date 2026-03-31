女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が30日にスタートし、初回の平均世帯視聴率は14・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが31日に分かった。個人視聴率は8・3％だった。個人視聴率が公表された20年前期「エール」以降の朝ドラ初回視聴率は以下の通り。20年前期「エール」＝個人11・4％、世帯21・2％20年後期「おちょや