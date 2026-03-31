「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、五回の第２打席でロッキーズ・菅野智之投手とこの試合２度目の元巨人勢対決。８球に渡る白熱の勝負で四球を選んだ。ブルージェイズの１点ビハインドで迎えた五回先頭の第２打席。岡本は初球のアウトローを冷静に見極め、２球目の外角に外れたボール球も見送った。３球目はフルスイングするもファウル。スタ