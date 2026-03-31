見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の30日に放送された初回の平均世帯視聴率が14・9％（関東地区）だったことが31日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・3％だった。前作の「ばけばけ」を1・1ポイント、下回った。主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレイ