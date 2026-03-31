2026年3月28日、品川エリアの勢力図を塗り替える巨大プロジェクト「TAKANAWA GATEWAY CITY」がついにグランドオープンを迎えました。その文化の中核を担うのが、JR東日本文化創造財団が運営する新ミュージアム「MoN Takanawa（モン タカナワ）: The Museum of Narratives」です。単なる美術館・博物館の枠を超え、100年先へ文化をつなぐ「実験場」として誕生したこの施設。注目の開館記念特別展「ぐるぐる展―進化しつづける人類の