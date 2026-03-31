持田製薬は続落。３０日取引終了後、既存株主による１１５万３６００株の売り出しを実施すると発表した。需要状況に応じて上限１７万３０００株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。売り出し価格は４月６～９日のいずれかの日に決定する。株式需給の悪化を懸念した売りが優勢となっている。 なお、株式需給への影響を緩和するため自社株買いを実施するとあわせて発表した。取得上限は５３万株