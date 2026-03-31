エイベックスが反発している。同社は３０日の取引終了後、米国に特別目的会社（ＳＰＣ）を設立すると発表し、材料視されたようだ。米国及び海外市場における音楽関連権利（音楽カタログ）の管理・運営事業の強化を目的に、ＳＰＣとしてエイベックス・カタログ・ファンド１と、エイベックス・ソング・ファンド１を設立する。出資は４月を予定。関連してエイベックス・ソング・ファンド１において、財務上の特約が付いた金銭消費貸