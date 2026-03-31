タウンズは続落。３０日取引終了後、２６年６月期単独業績予想について売上高を２０７億６９００万円から１５０億４８００万円（前期比１９．２％減）へ、営業利益を８３億２３００万円から４３億６８００万円（同４７．２％減）へ下方修正すると発表した。第３四半期（１～３月）期間における感染症の流行規模が当初想定よりも小規模だったため。これが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS