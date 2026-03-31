Ｓｐｅｅｅは３日続伸している。きょう午前９時、ＳＯＭＰＯホールディングスとリフォームＤＸ事業に取り組む合弁会社の設立を目的に、法的拘束力のない基本合意書を締結したと発表しており、材料視した買いが優勢になっている。スピーはＳＯＭＰＯとの合弁を前提に子会社を新設し、被災者に建物修理業者を紹介するサービス「みんなのリペア」を含むリフォームＤＸ事業を分割承継する。出資比率は