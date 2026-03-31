日東電工がしっかり。同社は３０日の取引終了後、取得総数２０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９７％）、取得総額５００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株主還元姿勢を評価した買いが株価を下支えしたようだ。取得期間は４月８日から８月３１日までとする。 出所：MINKABU PRESS