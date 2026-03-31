午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２３、値下がり銘柄数は７０５、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、その他金融、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS