プロテインを習慣的に摂取する場合、定期的な健康チェックと摂取量の見直しが欠かせません。短期的には問題がなくても、長期間の継続によって身体への影響が蓄積する可能性があります。健康を維持しながらプロテインを活用するための管理方法について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社