2000年に急性骨髄性白血病と診断され、寛解に至った吉井怜さん。しかし、再発リスクが高いタイプであると告げられ、骨髄移植という新たな選択を迫られます。抗がん剤治療、強力な前処置、そして母からの骨髄提供。命を優先する決断の裏には、大きな葛藤と家族の支えがありました。本稿では、化学療法から骨髄移植に至るまでの実際の治療経過や移植のメリットとリスク、治療成績の最新動向まで、森毅彦先生の解説とともに深掘りし、